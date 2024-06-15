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Samsung Galaxy S24 FE впервые показан на качественных рендерах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Авторитетный инсайдер OnLeaks и портал GizNext опубликовали рендеры и данные о предполагаемом дизайне и характеристиках смартфона Samsung Galaxy S24 FE.

Samsung Galaxy S24 FE впервые показан на качественных рендерах

Согласно этим утечкам, внешне Samsung Galaxy S24 FE будет очень похож на флагманские модели Galaxy S24 и Galaxy S24+. Устройство имеет «плоский дизайн» и три выступающих объектива камеры на задней панели.

Предполагаемые размеры смартфона составляют 162 x 77,3 x 8 мм, а диагональ экрана — 6,65 дюйма. В сравнении с Galaxy S24+, у которого диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, Galaxy S24 FE будет немного крупнее из-за более широких рамок вокруг дисплея.

Samsung Galaxy S24 FE впервые показан на качественных рендерах

Относительно аппаратной части, ожидается, что Galaxy S24 FE будет оснащен процессором Exynos 2400, но в некоторых регионах он может поставляться с чипом Snapdragon 8 Gen 3.

О камерах смартфона сообщается, что они будут аналогичны предшественнику, с основной камерой на 50 Мп с сенсором ISOCELL GN3, ультраширокоугольной камерой на 12 Мп и телеобъективом на 8 Мп.

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