Samsung Galaxy S24 FE впервые показан на качественных рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks и портал GizNext опубликовали рендеры и данные о предполагаемом дизайне и характеристиках смартфона Samsung Galaxy S24 FE.

Согласно этим утечкам, внешне Samsung Galaxy S24 FE будет очень похож на флагманские модели Galaxy S24 и Galaxy S24+. Устройство имеет «плоский дизайн» и три выступающих объектива камеры на задней панели.

Предполагаемые размеры смартфона составляют 162 x 77,3 x 8 мм, а диагональ экрана — 6,65 дюйма. В сравнении с Galaxy S24+, у которого диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, Galaxy S24 FE будет немного крупнее из-за более широких рамок вокруг дисплея.

Относительно аппаратной части, ожидается, что Galaxy S24 FE будет оснащен процессором Exynos 2400, но в некоторых регионах он может поставляться с чипом Snapdragon 8 Gen 3.

О камерах смартфона сообщается, что они будут аналогичны предшественнику, с основной камерой на 50 Мп с сенсором ISOCELL GN3, ультраширокоугольной камерой на 12 Мп и телеобъективом на 8 Мп.