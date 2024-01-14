Samsung Galaxy S24 будут получать обновления в течение 7 лет

В октябре 2023 года Google объявила, что смартфоны серии Pixel 8 будут получать обновления операционной системы Android в течение 7 лет, что значительно превосходит обязательства Apple по выпуску обновлений для iPhone и iPad в течение 5 лет.

Как сообщил портал Android Headlines, грядущая серия Samsung Galaxy S24 также может получать обновления в течение 7 лет.

Если эта информация верна, то это означает, что устройства Samsung Galaxy S24 смогут использовать последние версии Android, начиная с Android 14 и заканчивая Android 21.

Пока не ясно, включают ли эти обновления только системные обновления безопасности или полный набор функций Android / One UI.

Напомним, что официальная презентация серии Galaxy S24 от Samsung запланирована на 17 января. Смартфонам приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц на всех моделях.

Базовая модель S24 будет иметь 6,2-дюймовый FHD+ дисплей и чип Exynos 2400 (Snapdragon 8 Gen 3 в некоторых регионах), в то время как модель Plus будет иметь 6,7-дюймовый QHD+ дисплей и такие же процессоры.

Оба устройства будут оснащены тремя камерами: основной 50-мегапиксельной камерой, 12-мегапиксельной широкоугольной камерой и 10-мегапиксельной телеобъективной камерой. Проводная зарядка будет мощностью 25 Вт, а беспроводная — 15 Вт.

Samsung Galaxy S24 Ultra выделяется наличием чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, более плоским 6,8-дюймовым QHD+ дисплеем и системой из четырех камер с 200-мегапиксельным сенсором.

Он также будет оснащен 50-мегапиксельным телеобъективом, стилусом S Pen и аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт.

Все три модели будут иметь защитное стекло Gorilla Glass Victus, защиту IP68 и поддержку Samsung DeX.