Главная » Новости

Samsung Galaxy S23 Ultra получил 4 из 10 баллов за ремонтопригодность по версии iFixit

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Специалисты iFixit разобрали Samsung Galaxy S23 Ultra, и этот флагманский смартфон от корейской компании их очень удивил.
В новом аппарате специалисты положительно оценили элементы, которые в Galaxy S22 Ultra были недоработаны. В лаборатории обратили внимание, что теперь в Samsung Galaxy S23 Ultra есть надежный язычок, который позволяет извлечь батарею без применения специального инструмента.

Но чтобы ее снять пришлось привлекать несколько человек, чтобы они придерживали смартфон. Также в лаборатории отметили увеличенный размер радиатора для отвода тепла от процессора.

В iFixit ожидают, что Samsung Galaxy S23 Ultra будет меньше греться чем Galaxy S22 Ultra. После разборки Galaxy S23 Ultra получил 4 из 10 балов по ремонтопригодности, но специалисты отметили, что поднимут рейтинг, если Samsung выпустит инструкцию по разборке и комплектующие для ремонта.

Стоит отметить, что iPhone 4 у iFixit тоже получил 6 из 10 баллов.

Samsung Samsung Galaxy S23 Ultra
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.