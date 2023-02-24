Samsung Galaxy S23 Ultra получил 4 из 10 баллов за ремонтопригодность по версии iFixit

Специалисты iFixit разобрали Samsung Galaxy S23 Ultra, и этот флагманский смартфон от корейской компании их очень удивил.

В новом аппарате специалисты положительно оценили элементы, которые в Galaxy S22 Ultra были недоработаны. В лаборатории обратили внимание, что теперь в Samsung Galaxy S23 Ultra есть надежный язычок, который позволяет извлечь батарею без применения специального инструмента.

Но чтобы ее снять пришлось привлекать несколько человек, чтобы они придерживали смартфон. Также в лаборатории отметили увеличенный размер радиатора для отвода тепла от процессора.

В iFixit ожидают, что Samsung Galaxy S23 Ultra будет меньше греться чем Galaxy S22 Ultra. После разборки Galaxy S23 Ultra получил 4 из 10 балов по ремонтопригодности, но специалисты отметили, что поднимут рейтинг, если Samsung выпустит инструкцию по разборке и комплектующие для ремонта.

Стоит отметить, что iPhone 4 у iFixit тоже получил 6 из 10 баллов.