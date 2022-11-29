Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra дебютируют в первую неделю февраля 2023 года

Презентация нового поколения флагманских смартфонов от Samsung состоится в начале февраля.

Об этом сказал один из топ менеджеров Samsung Electronics, пишет корейское авторитетное издание.

Презентация Galaxy S23 пройдет в США на мероприятии Unpacked, точная дата показа смартфонов и других товаров корейского производителя пока не сообщается.

Ожидалось, что показ Galaxy S23 проведут на ежегодной выставке CES в Лас-Вегасе, которая в 2023 году начнет работать с 5 января.

Samsung Galaxy S23 получат Snapdragon 8 Gen 2, но такой чип будет устанавливаться только в смартфоны для некоторых регионов.