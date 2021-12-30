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Макет нового Samsung Galaxy S22 впервые сравнили с iPhone 13 Pro

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Авторитетный сетевой информатор сравнил макет Samsung Galaxy S22 с iPhone 13 Pro, а также намекнул на качественный экран корейского смартфона.
Инсайдер Ice Universe всегда делится достоверной информацией, в этот раз он опубликовал снимки макета флагманской модели Samsung в сравнении с самым лучшим iPhone.

На фотографиях можно увидеть, что корейская модель по всем параметрам меньше чем iPhone 13 Pro.

На фоне «яблочного» смартфона Galaxy S22 выглядит очень маленьким.

Также автор снимков написал, что в Galaxy S22 будет установлен экран, который превзойдет дисплей iPhone 13 Pro.

Презентация серии Samsung Galaxy S22 ожидается в феврале 2022 года, а продажи смартфонов должны начаться в конце февраля или начале марта.

Макет нового Samsung Galaxy S22 впервые сравнили с iPhone 13 Pro Макет нового Samsung Galaxy S22 впервые сравнили с iPhone 13 Pro

Samsung Samsung Galaxy S22
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