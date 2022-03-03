Samsung Galaxy S22 Ultra выдержал испытание JerryRigEverything на прочность

Появилось видео на YouTube, в котором подробно рассказывается, как Samsung Galaxy S22 Ultra выдержал строгие испытания на царапины и изгибы. Успех Galaxy S22 Ultra еще больше подчеркивается тем фактом, что он не поставляется с установленной на заводе защитной пленкой для экрана. Тест JerryRigEverything включает в себя лезвие бритвы, кирки для определения твердости и нагревание с помощью зажигалки.

Видео на YouTube показало, что когда Galaxy S22 Ultra прошел тест на царапины, на его стекле Gorilla Victus+ были обнаружены царапины с уровнем твердости по шкале Мооса 6 и выше. Металлический каркас легко царапается лезвием из нержавеющей стали. Кнопки и конец S Pen также могут быть поцарапаны лезвием. Однако матовая задняя крышка Phantom Black не проявляла никаких признаков бритвенной активности. Объективы камеры и их защитные кольца вокруг камеры подвержены действию бритвы.

Что касается теплового аспекта теста, после легкого обугливания части пикселей экрана зажигалкой сканер отпечатков пальцев все еще может функционировать, и на него не влияют небольшой нагрев и царапины в области обнаружения. Samsung Galaxy S22 Ultra также продемонстрировал прочную конструкцию, прочно держась, когда к нему прикладывалось давление на изгиб. Он не показал никаких признаков коробления или изгиба под сильным давлением. Не все телефоны смогли выдержать это испытание на прочность, поэтому успех Galaxy S22 Ultra может быть связан с его прочной конструкцией.