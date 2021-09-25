Samsung Galaxy S22 Ultra просочился в виде ранних рендеров

Ожидается, что Samsung анонсирует серию Galaxy S22 в следующем году, но за несколько месяцев до этого первые изображения смартфона появились сегодня. Рендеры предоставлены печально известным источником утечек Onleaks в сотрудничестве с DigitIndia . Рендеры дают нам представление о том, чего ожидать, и показывают ключевые изменения по сравнению с текущей серией S21.

Рендеры показывают, что Samsung Galaxy S22 Ultra будет иметь новый форм-фактор. Он будет иметь такую ​​же оболочку, что и Galaxy Note 20, что означает, что со всех четырех сторон будут острые углы. Согласно публикации, смартфон оснащен изогнутым экраном диагональю 6,8 дюйма. Как сообщается, это панель AMOLED с высокой частотой обновления. Точнее, толщина устройства составляет 8,9 мм, а размеры — 163,2 x 77,9 x 8,9 мм.

Интересно, что остров задней камеры выглядит выступающим, и он имеет совершенно новый дизайн. Остров камеры имеет четыре камеры и светодиодную вспышку. Смартфон имеет порт USB Type-C, решетку динамика и микрофон внизу. И есть дополнительный микрофон и лоток для SIM-карты вверху.

Как и в прошлом году, грядущий Galaxy S22 Ultra также будет иметь поддержку S-Pen. S-Pen будет размещен рядом с решеткой динамика внизу. Тем не менее, смартфон может иметь некоторые функции, ориентированные на S-Pen. Под капотом мы ожидаем, что он будет работать на флагманской SoC Snapdragon для некоторых рынков и может иметь чипсет Exynos.

Помимо этого, остальные детали телефона остаются в секрете. До официального выхода серии Galaxy S22 еще достаточно времени. В преддверии его обнародования мы ожидаем увидеть еще несколько утечек в ближайшие недели.