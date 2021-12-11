Главная » Новости

Samsung Galaxy S22 Ultra на основе SoC Snapdragon 8 Gen 1 появился в базе Geekbench

На чтение 1 мин Просмотров 58 Опубликовано

Samsung в следующем году представит новое поколение смартфонов серии Galaxy S. Ожидается, что это произойдет в феврале. По данным сетевого информатора мероприятие запланировано на 8 февраля.
В бенчмарке Geekbench был протестирован Galaxy S22 Ultra. В тестах принимала участие версия с 10 ГБ оперативной памяти, но ожидается что еще выпустят модель с 8 и 12 ГБ ОЗУ.

На разных рынках Samsung Galaxy S22 Ultra будет предлагаться под модельными номерами SM-S908N и SM-908U.

Модель поступит в продажу под управлением Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.0.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S22 Ultra будет поддерживать стилус S Pen, и в продажу аппарат поступит под названием Galaxy S22 Note.

Но изменение названия пока официально не подтверждено. Что касается теста, то в карточке было указано, что процессор устройства работает на частоте 3,0 ГГц.

Это значит что тестировался смартфон на базе новейшего Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung Samsung Galaxy S22 Ultra
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.