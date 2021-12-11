Samsung Galaxy S22 Ultra на основе SoC Snapdragon 8 Gen 1 появился в базе Geekbench

Samsung в следующем году представит новое поколение смартфонов серии Galaxy S. Ожидается, что это произойдет в феврале. По данным сетевого информатора мероприятие запланировано на 8 февраля.

В бенчмарке Geekbench был протестирован Galaxy S22 Ultra. В тестах принимала участие версия с 10 ГБ оперативной памяти, но ожидается что еще выпустят модель с 8 и 12 ГБ ОЗУ.

На разных рынках Samsung Galaxy S22 Ultra будет предлагаться под модельными номерами SM-S908N и SM-908U.

Модель поступит в продажу под управлением Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.0.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S22 Ultra будет поддерживать стилус S Pen, и в продажу аппарат поступит под названием Galaxy S22 Note.

Но изменение названия пока официально не подтверждено. Что касается теста, то в карточке было указано, что процессор устройства работает на частоте 3,0 ГГц.

Это значит что тестировался смартфон на базе новейшего Snapdragon 8 Gen 1.