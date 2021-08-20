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Samsung Galaxy S22 Ultra может не предложить серьезное обновление камеры

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Samsung, скорее всего, выпустит серию Galaxy S22 в январе. Как и предыдущая серия, линейка S22 может включать три устройства, такие как Galaxy S22, Galaxy S22 + и Galaxy S22 Ultra. Недавняя утечка раскрыла ключевые детали дизайна, размера дисплея, размера батареи и возможностей камеры трио S22. Теперь появился новый отчет GalaxyClub.nl, в котором конкретно говорится о характеристиках камеры S22 Ultra.

Издание утверждает, что Galaxy S22 Ultra может поставляться с парой 10-мегапиксельных телеобъективов, таких как S21 Ultra. Одним из них будет объектив перископа с 10-кратным оптическим зумом. В публикации не уточняется коэффициент увеличения другого телеобъектива. Скорее всего, он может предложить просто 3-кратный оптический зум.

Samsung Galaxy S22 Ultra может не предложить серьезное обновление камеры

В публикации также упоминается, что Galaxy S22 и Galaxy S22 + будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой и 12-мегапиксельным широкоугольным объективом. Для селфи оба смартфона могут иметь 10-мегапиксельную фронтальную камеру.

Источник — Astera.

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