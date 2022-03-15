Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ отстают от Apple iPhone 13 и Google Pixel 6 в тестах камер DxOMark

DxOMark протестировал три камеры в обоих более дешевых флагманских смартфонах Samsung, Galaxy S22 и Galaxy S22+. Хотя эта пара обеспечивает превосходное качество изображения, чем их предшественники, ни один из них не может превзойти Apple iPhone 13 или Google Pixel 6, среди прочих.

Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ имеют одинаковое аппаратное обеспечение камеры, в отличие от Galaxy S22 Ultra. В частности, пара оснащена основной камерой на 50 МП с оптическим форматом 1/1,56 дюйма, оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,8. Кроме того, Samsung оснащает Galaxy S22 и Galaxy S22+ сверхширокоугольной камерой на 12 Мп (1/2,55 дюйма/f/2,2) и телеобъективом на 10 Мп (1/3,94 дюйма/f/2,4), которые обеспечивают 3-кратный оптический зум.

На бумаге у пары есть приличные камеры и несколько улучшений по сравнению с Galaxy S21 и Galaxy S21+ . Как и ожидалось, DxOMark оценивает Galaxy S22 и Galaxy S22+ выше, чем их предшественников. В настоящее время на веб-сайте представлены только модели на базе Exynos; обзоры их братьев и сестер Snapdragon ожидаются на момент написания.

Разрыв между сериями Galaxy S21 и Galaxy S22 значителен, но недостаточен для того, чтобы Galaxy S22 или Galaxy S22+ пробились в топ-20 в глобальном рейтинге DxOMark. Вместо этого пара заняла 24-е место вместе с Galaxy S20 Ultra (Exynos) и Oppo Find X2 Pro . Более того, iPhone 13 набрал 130 баллов, несколько баллов и отставание от Pixel 6 на 132 балла. По мнению DxOMark, Galaxy S22 и Galaxy S22+ также сильно отстают от Huawei P50 Pro , который лидирует с 144 баллами.

Тем не менее, DxOMark много хвалит Galaxy S22 и Galaxy S22+. Например, веб-сайт считает, что они обеспечивают отличные уровни экспозиции и точность цветопередачи. Кроме того, они обеспечивают естественный эффект боке и сводят к минимуму шум изображения в условиях низкой освещенности. К сожалению, медленная автофокусировка остается проблемой флагманских смартфонов Samsung, как и артефакты изображения. Вы можете узнать больше о взглядах DxOMark на возможности камеры Galaxy S22 и Galaxy S22+ по ссылкам ниже.