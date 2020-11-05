Samsung Galaxy S21 Ultra получил сертификат NFC

Во многих новостях сообщалось, что Samsung готовится к запуску серии Samsung Galaxy S21 в январе . В июле стало известно, что линейка включает в себя три модели: Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra. В отчете также говорится, что SM-G991, SM-G996 и SM-G998 — это номера трех моделей. Сегодня Galaxy S21 Ultra прошел сертификацию NFC Forum. Эта сертификация служит еще одним намеком, что серия Galaxy S21 стартует в начале следующего года.

За исключением номера модели SM-G998U, в списке NFC нет информации о характеристиках Galaxy S21 Ultra. Батарея устройства с номером модели EB-BG998ABY была одобрена платформой сертификации TUV Rheinland в сентябре. Выяснилось, что S21 Ultra будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Недавние отчеты также раскрыли много важных деталей о спецификациях S21 Ultra. Ожидается, что в телефоне будет 6,8-дюймовый AMOLED-экран с отверстием и закругленными краями . Дисплей будет предлагать разрешение Quad HD + и частоту обновления 120 Гц или 144 Гц.

В зависимости от региона S21 Ultra будет иметь чипсет Snapdragon 875 или Exynos 2100. ОС Android 10 с One UI 3.0 будет предварительно загружена на устройство. Ожидается, что смартфон будет оснащен 108-мегапиксельной четырехкамерной камерой. В некоторых утечках утверждалось, что у него пять задних камер . Он может поставляться с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт или 66 Вт .

Galaxy S21 Ultra может быть в серебристом, черном и фиолетовом цветах. По слухам, смартфон вместе с Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus будет выпущен 14 января, а его релиз на рынке состоится 29 января.