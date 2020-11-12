Samsung Galaxy S21 Ultra будет поддерживать стилус S Pen

Ожидается, что Samsung анонсирует серию Galaxy S21 в январе 2021 года. Galaxy S21 Ultra 5G станет самым мощным телефоном в серии, в которую также входят телефоны Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus. В августе южнокорейское издание сообщило, что Galaxy S21 Ultra 5G будет поддерживать стилус S Pen. Сегодня надежный специалист Ice Universe в Твиттере сообщил, что он на 100 процентов уверен, что S21 Ultra поддерживает S Pen.

Galaxy S21 Ultra 5G CAD делает который появился в октябре дал хороший взгляд на его дизайн. Рендеры не показали наличия в устройстве специального отсека для размещения S Pen. По словам информатора Макса J, Galaxy S21 Ultra 5G поддерживает только стилус, но не имеет для него отдельного стержня.

Есть вероятность, что Samsung продаст S Pen в качестве дополнительного аксессуара для покупателей S21 Ultra 5G. Еще неизвестно, анонсирует ли южнокорейская компания специально разработанные чехлы для S Pen. Есть предположения, что поддержка S Pen может стать стратегией Samsung по прекращению выпуска линейки Galaxy Note.

Ходят слухи, что Samsung может не выпускать фаблеты Galaxy Note в следующем году. Вероятно, в складных телефонах серии Galaxy Z Fold, которые появятся в ближайшие годы, может быть предусмотрен специальный слот для стилуса.

Возвращаясь к Galaxy S21 Ultra 5G, как ожидается, будет доступен со такими спецификациями: 6.81-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Quad HD + и поддержкой частоты обновления 120 Гц , Snapdragon 875 / Exynos 2100 чипсет, 108-мегапиксельный Samsung HM3 четырехъядерные задней камеры с поддержка лазерной автофокусировки и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт .