Победителя назвали на выставке Mobile World Congress 2021, где проходила церемония награждения лучшего смартфона в мире.

Так, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G был признан лучшим смартфоном 2021 года, а еще в шорт-листе присутствовали такие аппараты как iPhone 12 Pro Max, OnePlus 9 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra.

Эти модели тоже претендовали на звание лучшего смартфона в мире, при этом победителем стал Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Устройства оценивали по ряду параметров, включая их функциональность, экологичность производства, регулярность обновления, дизайн, популярность на рынке.

Напомним, что Samsung Galaxy S21 Ultra 5G имеем 6,8-дюймовый AMOLED-экран, поддержку S Pen, камеру с модулями на 108, 10, 10 и 12 Мп.