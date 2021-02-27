Samsung Galaxy S21 резко подешевел на 125 долларов с начала продаж

Samsung Galaxy S21 после старта продаж очень быстро начал дешеветь. Прошло всего несколько недель как смартфон поступил в розничную продажу, но его уже начали продавать с большой скидкой.

На старте продаж Samsung Galaxy S21 можно было купить за 800 долларов. Такой ценник получил аппарат в базовой конфигурации со 128 ГБ постоянной памяти.

На Amazon Samsung Galaxy S21 сейчас продают за 675 долларов, причем действует доставка по всему миру, включая РФ.

Помимо базовой конфигурации в цене потеряла конфигурация с 256 ГБ памяти. У ритейлера ее можно купить всего за 700 долларов. Такие же скидки на Galaxy S21 действуют в магазине B&H.