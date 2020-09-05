Samsung Galaxy S21 и S21 Plus с ёмким аккумулятором сертифицированы

Samsung Galaxy S21 и S21 Plus были отмечены сертификатом 3C, раскрывающим характеристики аккумулятора смартфона.

Похоже, что Samsung готовится к выпуску своих будущих флагманских смартфонов серии Galaxy S. Недавно мы стали свидетелями запуска серии Galaxy Note20, и теперь все взоры прикованы к Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra. На фоне многочисленных утечек о грядущих смартфонах было обнаружено первое упоминание о Galaxy S21 и Galaxy S21 + в виде сертификации 3C. Обратите внимание, что эта сертификация 3C предназначена не для устройства, а для его аккумулятора.

На сайте сертификации 3C видно, что Samsung Galaxy S21 + указан первым с номером модели EB-BG996ABY (SM-G996), а Galaxy S21 отмечен с номером модели EB-BG991ABY (SM-G991).

Эти модели аккумуляторов относятся к моделям смартфонов с номерами SM-G991 и SM-G996, которые являются Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus. Таким образом, сертификационный документ 3C подтверждает, что Galaxy S21 будет питаться от номинальной емкости 3880 мАч, а Galaxy S21 Plus будет комплектоваться батареей на 4660 мАч.

Примечательно, что обе батареи не производятся Samsung, из списка следует, что батареи произведены Ningde Amperex Technology Limited, китайской компанией по производству аккумуляторов.

Более ранние утечки предполагают, что серия Galaxy S будет иметь три варианта, включая модели vanilla, plus и ultra. Серия Samsung Galaxy S21 имеет кодовое название «Unbound» с вариантами M1, N2 и O3. В отчетах также утверждалось, что моделью O3 будет Galaxy S21 Ultra, который будет поставляться с S Pen.