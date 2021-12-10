Samsung Galaxy S21 FE выйдет с Android 12 и будет обновляться до Android 15

Samsung Galaxy S21 FE от корейской компании будет работать под управлением Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.0.

Такие данные приводит авторитетный ресурс SamMobile. Как написал источник, Galaxy S21 FE получит обновление до Android 15 включительно.

При этом аппараты Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra обновят только до Android 14, они только недавно обновились до Android 12.

Ожидается, что Samsung Galaxy S21 FE будет представлен в ближайшее время. Смартфон уже был зарегистрирован у разных регуляторов.

По слухам, в аппарате установят от 6 ГБ оперативной памяти, 6,4-дюймовый экран с частотой обновления до 120 Гц и процессор Snapdragon 888.

Не исключается что устройство в некоторых странах будут предлагать с Samsung Exynos 2100. Ожидается, что презентация Samsung Galaxy S21 FE состоится в начале января следующего года.