Samsung Galaxy S21 FE с процессором Exynos 2100 появился в консоли Google Play

Грядущий бюджетный флагман Samsung, Galaxy S21 FE, в последнее время стал популярным в Интернете. Теперь смартфон появился в консоли Google Play с чипсетом Samsung Exynos 2100. В листинге также указаны некоторые ключевые характеристики S21 FE.

Чипсет Exynos 2100 поддерживает вариант, указанный в консоли Google Play. Exynos 2100 построен на 7-нанометровом технологическом узле TSMC и имеет 1 ядро ​​ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 3 ГГц, 3 ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Процессор внутри работает в паре с графическим процессором Mali G78. Кроме того, вариант имел 8 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 11 из коробки. Ожидается, что смартфон будет работать под управлением OneUI 3.0 поверх Android 11.

Список Google Play Console показывает, что Galaxy S21 FE оснащен дисплеем Full HD + с разрешением 1080 x 2009 пикселей и плотностью экрана 480 пикселей на дюйм. К списку также прилагается изображение, которое показывает переднюю часть смартфона. У Galaxy S21 FE будет безрамочный дисплей с вырезанным по центру отверстием, как показано на изображении.

Технические характеристики Samsung Galaxy S21 FE по слухам

Ожидается, что Galaxy S21 FE будет иметь дизайн, аналогичный другим смартфонам серии Galaxy S21. Он может быть оснащен плоским 6,4-дюймовым дисплеем FHD AMOLED с частотой обновления 120 Гц. S21 FE будет представлен в двух вариантах: один будет работать на чипсете Snapdragon 888+, а другой — с Exynos 2100 во главе. Сообщается, что смартфон может похвастаться 4370 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 25 Вт. Ожидается, что он будет иметь тройную заднюю камеру в конфигурации 32MP + 12MP + 8MP, а на передней панели будет 12MP камера, расположенная внутри отверстия для перфорации для селфи.

Ожидается, что Galaxy S21 FE поступит в продажу с 29 октября в США , что может означать, что до официального выхода смартфона осталось всего несколько недель.