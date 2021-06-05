Samsung Galaxy S21 FE представил новые расцветки

Предполагается, что 19 августа Samsung проведет мероприятие по запуску, чтобы анонсировать Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и Galaxy S21 FE. Недавняя утечка от надежного эксперта намекнула, что S21 FE может появиться в качестве преемника линейки Galaxy Note 20 прошлого года.

Как видно на изображениях ниже, грядущий Galaxy S21 FE будет доступен как минимум в четырех цветах, таких как черный, белый, оливково-зеленый и фиолетовый.

Galaxy S21 поставляется с пластиковой задней панелью, что говорит о том, что задняя панель Galaxy S21 Fan Edition может быть изготовлена ​​из того же материала. Вертикальную систему с тремя камерами можно увидеть в верхнем левом углу задней панели телефона. Рядом с блоком камеры видна светодиодная вспышка. На передней панели Galaxy S21 FE можно увидеть тонкие лицевые панели с дисплеем Infinity-O. На правом торце устройства есть качелька регулировки громкости и клавиша включения.

Источник — Astera.ru.