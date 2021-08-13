Samsung Galaxy S21 FE появился на Bluetooth SIG

Galaxy S21 FE — самый ожидаемый смартфон Samsung 2021 года. Предполагалось, что устройство будет выпущено вместе с новыми телефонами Galaxy Z. Но, к сожалению, выпуск телефона отложен до октября. В преддверии официального анонса, продукт теперь сертифицирован Bluetooth SIG.

Предстоящий Samsung Galaxy S21 FE с номерами модели SM-G990B, SM-G990B_DS и SM-G990N был сертифицирован Bluetooth SIG. Интересно, что, несмотря на то, что это смартфон премиум-класса, устройство будет поставляться с Bluetooth 5.0, а не с последней версией 5.2.

Сертификация ничего не говорит о телефоне, кроме версии с Bluetooth. Но в любом случае мы знаем о Galaxy S21 FE почти все из предыдущих сертификатов и утечек.

Говорят, что Galaxy S21 FE оснащен 6,4-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет работать на чипсетах Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100, в зависимости от регионов, в которых он будет продаваться.

Он будет оснащен 12-мегапиксельной тройной камерой, 32-мегапиксельной селфи-камерой, до 8 ГБ ОЗУ / 256 ГБ памяти, One UI 3.1.1 на базе Android 11, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной зарядкой 25 Вт и быстрой беспроводной зарядкой 15 Вт. И последнее, но не менее важное: Galaxy S21 FE будет представлен в четырех цветах (серый, светло-зеленый, светло-фиолетовый, белый).

Источник — Astera.