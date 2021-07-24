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Samsung Galaxy S21 FE не примет участие в акции Unpacked 11 августа

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Ранее в этом месяце в интернете появилась полная спецификация Samsung Galaxy S21 FE. Позже цветовые варианты телефона просочились в виде рендеров. Следовательно, ходили слухи, что телефон запускается раньше, чем ожидалось, и может дебютировать 11 августа на мероприятии Unpacked. Теперь новая утечка предполагает, что телефон в ближайшее время не полетит на пол.

Согласно Lets Go Digital, Samsung Galaxy S21 FE не попадет на мероприятие Unpacked, запланированное на 11 августа. В публикации утверждается, что он видел официальные документы от Samsung, а из многих выпущенных устройств S21 FE — нет. тот, что в списке.

Samsung Galaxy S21 FE не примет участие в акции Unpacked 11 августа

Запуск телефона ожидается в этом году, хотя и не в августе. Ранее основной причиной задержки запуска считалась нехватка микросхем, но позже это было отвергнуто, что дало нам надежду на ее появление. Теперь запуск телефона снова откладывается и ожидается, что он будет выпущен к октябрю этого года.

Поклонникам Samsung не о чем беспокоиться, так как 11 августа планируется запустить множество других устройств. Ожидается, что дебютируют устройства Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy buds, серия Watch 4.

Источник — Astera.

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