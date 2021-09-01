Samsung Galaxy S21 FE будет оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев

Выпуск Samsung Galaxy S21 FE ожидается на следующей неделе, а точнее, 8 сентября. Перед этим мы уже узнали все об этом телефоне через утечки и сертификаты. Теперь руководство пользователя устройства подтверждает предыдущие утечки.

SamMobile уже удалось получить инструкцию по неизданных Samsung Galaxy S21 FE . Документ подтверждает некоторые из более ранних утечек об этом телефоне.

Согласно документации, в телефоне будет тройная камера и фронтальная камера с дырочками. Хотя это не вдавалось в подробности, мы знаем, что смартфон будет иметь тройную камеру 12MP (широкий) + 12MP (сверхширокий) + 8MP (телефото) и 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Кроме того, в руководстве говорится, что телефон будет поставляться с ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев, как и обычные модели Galaxy S21, а также не будет иметь слота для карт MicroSD. Для тех, кто не знает, прошлогодний Galaxy S21 FE имеет оптический датчик отпечатков пальцев и слот для карт памяти microSD.

Другие функции, подтвержденные документацией, включают рейтинг IP68 для защиты от пыли и воды, Dolby Atmos, Wireless DeX, Samsung Pay, беспроводную зарядку и обратную беспроводную зарядку.

Согласно предыдущим отчетам, предстоящий Galaxy S21 FE будет работать как на Qualcomm Snapdragon 888, так и на Exynos 2100, в зависимости от регионов, в которых он будет продаваться. Он будет иметь такие функции, как до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, 6,4-дюймовый экран с частотой 120 Гц. Дисплей FHD + Super AMOLED, аккумулятор 4500 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, беспроводная зарядка 4,5 Вт, One UI 3.x на базе Android 11 .

И последнее, но не менее важное: Samsung Galaxy S21 FE будет доступен в четырех цветах и будет поставляться без зарядного устройства.