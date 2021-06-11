Samsung Galaxy S21 FE будет иметь версию с 8 ГБ оперативной памяти

В последнее время регулярно появляются утечки информации о Samsung Galaxy S21 FE. Согласно недавнему отчету, флагманский смартфон будет запущен в августе. Устройство, которое будет более доступным, чем модели Galaxy S21, будет выпущено вместе с Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Итак, Galaxy S21 FE ранее фигурировал в базе данных GeekBench с 6 ГБ оперативной памяти. Был обнаружен новый список GeekBench, который показывает, что S21 FE получит версию с 8 ГБ оперативной памяти.

Как стало известно Astera.ru, новый Galaxy S21 FE с 8 ГБ оперативной памяти появился под номером модели Samsung SM-G990B. Список впервые появился в базе данных GeekBench 9 июня. Помимо более объемной 8 ГБ оперативной памяти, новая модель в равной степени поставляется с операционной системой Android 11 и процессором Qualcomm. Это означает, что обе модели будут иметь один и тот же набор микросхем, и версии Exynos 2100 не будет. Даже если она будет, в настоящее время это неизвестно. Устройство набрало 592 балла в одноядерном тесте и 2610 баллов в многоядерном режиме.

Утечки и слухи указывают на то, что Galaxy S21 FE оснащен 6,41-дюймовым дисплеем SUPER AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Дисплей имеет перфорированную конструкцию с 32-мегапиксельной камерой для селфи, размещенной внутри отверстия. Телефон также будет поставляться с версиями памяти 128 ГБ и 256 ГБ. Ожидается, что премиальный смартфон будет представлен в четырех различных цветовых вариантах и будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч.