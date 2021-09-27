Официально: Samsung отказалась от бюджетного флагмана Galaxy S21 FE

Когда Samsung Galaxy S21 FE появился с полными спецификациями на сертификационной платформе TENAA в Китае еще в июле, предполагалось, что он может получить ранний запуск. Ранее в этом месяце сообщалось, что S21 FE может дебютировать в октябре . Свежая информация, появившаяся сегодня в южнокорейском издании DDaily , показывает, что компания отменила S21 FE.

Согласно отчету, официальный представитель Samsung Electronics сообщил, что компания отменила мероприятие Galaxy S21 Fan Edition (FE) Unpacked, которое должно было состояться в середине октября. Он также сказал, что компания, похоже, рассматривает возможность вообще не выпускать S21 FE.

В отчете упоминается, что причина отмены мероприятия заключается в том, что Galaxy Z Flip 3 продается слишком хорошо. Другая проблема, которая, как сообщается, привела к отмене S21 FE, — это продолжающаяся глобальная проблема нехватки микросхем.

Samsung представила Galaxy Z Flip 3 в августе по агрессивной цене в 999 долларов. Он не только с обновленными характеристиками, но и с улучшенным дизайном. Он работает на том же процессоре Snapdragon 888 SoC, который также ожидается на S21 FE. Похоже, что компания внутри компании обсуждает, что было бы идеально сосредоточиться на деталях и производстве Z Flip 3 вместо запуска S21 FE.

Помимо появления на TENAA в июле, варианты S21 FE Exynos 2100 и Snapdragon 888 SoC недавно были замечены в других местах, таких как Geekbench и Google Play Console . Страница поддержки телефона также была запущена ранее в этом месяце, что указывает на то, что он может быть запущен в октябре.

Есть вероятность, что новый отчет об отмене S21 FE может быть применим только к Южной Корее. Причина в том, что в июне другое южнокорейское издание FN News сообщило, что S21 FE будет выпущен на ограниченных рынках. Было заявлено, что смартфон не будет выпускаться в Южной Корее и Японии, но выйдет на такие рынки, как США и Европа . На прошлой неделе сообщалось, что компания произвела 10 000 единиц S21 FE из-за нехватки микросхем.