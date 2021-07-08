Samsung Galaxy S21 FE 5G прибывает на TENAA с ключевыми характеристиками

Недавно в Интернете появились рендеры Samsung Galaxy S21 FE 5G, а затем телефон появился в списке FCC, и теперь устройство внесено в документацию TENAA, раскрывающую основные характеристики.

Согласно сертификации, Samsung Galaxy S21 FE 5G будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц. Это будет телефон 5G со следующими размерами — 155,7х74,5х7,9 мм. Что интересно, он меньше и тоньше, чем предшественник Galaxy S20 FE, который имел размеры — 159,8×74,5×8,4 мм.

Galaxy S21 FE 5G с номером модели SM-G9900 будет оснащен аккумулятором емкостью 4370 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Предыдущие утечки показали, что телефон выйдет в двух версиях — версии для СШ /Китая и глобальной версии. Первая версия будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, тогда как вторая будет работать на Exynos 2100 SoC от Samsung.

Ожидается, что он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Что касается оптики, телефон будет иметь тройную заднюю камеру и систему одиночных селфи-камер. Ожидается, что телефон будет работать на OneUI 3 на базе Android 11 из коробки.

Цветовые варианты телефона также появились ранее, показывая, что он будет доступен в белом, мятном, красном, оранжевом, темно-синем и лавандовом цветах.

Источник — Astera.