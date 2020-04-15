Samsung Galaxy S20 Ultra с Exynos перегреваются и имеют плохую автономность

Samsung на глобальном рынке свои флагманские смартфоны продает с процессором серии Exynos.

На чипы всегда были жалобы, но корейская компания продолжает настойчиво их использовать во всех смартфонах серии Galaxy S.

Серия Samsung Galaxy S20 не стала исключением. В ней, как и в предыдущих поколениях флагманов, устанавливается Exynos, за исключением смартфонов, которые предлагаются в США и ряде других стран.

В остальных регионах, где официально присутствует Samsung серия Galaxy S20 предлагается только с процессорами Exynos. Именно на эти процессоры сейчас очень сильно жалуются владельцы смартфонов.

Так, у Galaxy S20 Ultra с процессорами Exynos наблюдаются проблемы с автофокусом, перегревом и малым временем автономной работы.

Эта же модель смартфона, но с Snapdragon 865 не имеет такие проблемы.

Ранее была создана петиция, в которой поклонники бренда Samsung просят компанию отказаться от использования Exynos во флагманских сериях.