Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra подешевели в РФ на 10 тыс. рублей

Крупные российские продавцы снизили цены на флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S20, но снижение цен произошло в рамках акций.

Розничные магазины Связной», «Эльдорадо» и М.Видео, а также МТС предлагают устройства со скидкой до 10 тыс. рублей.

Так, рекомендованная розничная цена за Galaxy S20 составляет 69 990 руб., но его в период проведения акции можно приобрести за 59 990 руб.

Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra стоят 74 990 и 99 990 соответственно, но ритейлеры их отдают за 64 990 и 89 990 рублей соответственно.

МТС сделал скидку на модели 11 000 рублей, но при условии, что клиент приобретёт аксессуаров на 1 000 рублей.

Официальный магазин Samsung на смартфоны сейчас выставил ценны 79 990, 84 990 и 109 990 рублей за Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra соответственно.

Но при добавлении любого из трех смартфонов в корзину автоматически проходит скидка на товар в размере 10 000 руб. и подарок в виде наушников Galaxy Buds+, которые в розничной продаже предлагают по рекомендованной розничной цене 10 990 руб.