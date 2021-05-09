Samsung Galaxy S20 FE появился в России с процессором Snapdragon 865

Презентация смартфонов S20 состоялась еще в прошлом году, когда дебютировал и аппарат с названием Galaxy S20 FE.

Модель представляет собой удешевленный вариант флагмана, который был оснащен только процессором Exynos 990.

При этом с недавнего времени на российском рынке запустили в продажу Samsung Galaxy S20 FE на базе процессора Snapdragon 865.

Устройство все также не имеет поддержки сетей пятого поколения. Модельный номер смартфона G780G и продается он в двух конфигурациях.

Так, версия со 128 ГБ встроенной памяти получила ценник 49 990 рублей, а вариант с 256 ГБ памяти оценили в 55 990 рублей.

Стоит отметить, что ранее в сети сообщалось о решении компании прекратить выпуск Galaxy S20 FE с Exynos 990, так как на модель жалуются пользователи, уточняя, что их не устраивает автономность и производительность устройства.