Меню
Поиск

USD/RUB: 73.43 EUR/RUB: 87.34 BTC/USD: 8756.9

19 сентября : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung Galaxy S20 Fan Edition получит много ярких расцветок

18.08.2020 21:36

Компания Samsung уже скоро представит смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition, о котором подробности стали появляться регулярно. Samsung Galaxy S20 Fan Edition получит много ярких расцветок
Некоторые данные о характеристиках модели уже успели разочаровать поклонников, но похоже, что в плане выбора цвета корпуса у смартфона проблем не будет.

В сети распространили изображение, на котором показали, в каких вариантах цвета корпуса выйдет новинка.

Судя по фото, Samsung Galaxy S20 Fan Edition получит много ярких расцветок, правда их официальное название пока не известно.

Напомним, что в новинке будет реализовано оформление Infinity-O, и она будет представлена двумя аппаратами с диагональю 6,4 и 6,5 дюйма, выполненные по технологии S-AMOLED.

Они будут иметь поддержку частоты обновления 120 Гц.

Еще известно о наличии тройной камеры с датчиками на 12, 12 и 8 Мп, и о фронтальной камере, которая получит разрешение 32 Мп. За автономную работу смартфона ответит батарея на 4 500 мАч.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги