Компания Samsung уже скоро представит смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition, о котором подробности стали появляться регулярно.

Некоторые данные о характеристиках модели уже успели разочаровать поклонников, но похоже, что в плане выбора цвета корпуса у смартфона проблем не будет.

В сети распространили изображение, на котором показали, в каких вариантах цвета корпуса выйдет новинка.

Судя по фото, Samsung Galaxy S20 Fan Edition получит много ярких расцветок, правда их официальное название пока не известно.

Напомним, что в новинке будет реализовано оформление Infinity-O, и она будет представлена двумя аппаратами с диагональю 6,4 и 6,5 дюйма, выполненные по технологии S-AMOLED.

Они будут иметь поддержку частоты обновления 120 Гц.

Еще известно о наличии тройной камеры с датчиками на 12, 12 и 8 Мп, и о фронтальной камере, которая получит разрешение 32 Мп. За автономную работу смартфона ответит батарея на 4 500 мАч.