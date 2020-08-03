Samsung Galaxy S20 Fan Edition показали на первом официальном фото

Изображение опубликовал инсайдер Evan Blass, на котором показан смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

По предварительным данным, эта модель на глобальном рынке появится как Galaxy S20 Lite.

В дизайне этой модели кардинальных изменений не произойдет, но в целом аппарат обещает быть интересным за счет своей цены.

При этом в смартфоне будет установлен топовый процессор Snapdragon 865. В модели будет одинарная фронтальная камера с разрешением 32 Мп, а также основная камера с датчиками на 12, 12 и 8 Мп.

Диагональ экрана будет от 6,5 до 6,7 дюйма, а частота его обновления будет 120 Гц. Памяти в новинке предложат 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной.

Предполагается, что Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет представлен в ближайшее время и выйдет по предварительной цене 750 долларов.