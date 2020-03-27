Samsung Galaxy S10 и Note10 получили эксклюзивные функции от Galaxy S20

Samsung Galaxy S10 и Note10 получили эксклюзивные функции от Galaxy S2027.03.2020 11:01
Samsung на Galaxy S10, S10+, S10e, Note10 и Note10+ выпустила крупное обновление, в котором появились функции от Galaxy S20.
Пока обновление распространяется только в Германии, но позже оно станет доступно для владельцев перечисленных моделей, находящихся в других странах.
В Galaxy S10 и Note10 появилась функция Single Take, которая позволяет делать снимок с разных объективов основной камеры, а система автоматически выберет лучший кадр.
В прошлогодних флагманах также появился ночной режим Night Mode, а в Note 10 еще реализовали ночной режим видеосъемки Night Hyperlapse.
Помимо этого, на смартфонах появилась функция быстрой отправки файлов пользователям, находящимся по близости и система Music Share, через которую можно не прерывать соединение с Bluetooth-аудиситемой, для подключения другого устройства.
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