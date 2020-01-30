Samsung Galaxy Note9 рекордно упал в цене

Ранее ценники были снижены на модели Galaxy S10 и Galaxy Note10 в преддверии выхода новых моделей.

Теперь Samsung предлагает по существенно сниженной стоимости флагман 2018 года — Samsung Galaxy Note9, который получил скидку более 550 долларов.

Однако важно отметить, что подешевел фаблет только на территории США, где официальная стоимость Galaxy Note9 составляет 549,9 долларов за конфигурацию со 128 ГБ встроенной памяти.

Модель в версии с 512 ГБ обойдётся в 699,9 долларов. При этом некоторые операторы предлагают еще и дополнительные скидки, а также трейд-ин.

В результате у операторов фаблет можно купить за 420 и 570 долларов за модели со 128 и 512 ГБ соответственно.

Напомним, что в аппарате установлен Super AMOLED экран, процессор Snapdragon 845, а также аккумулятор на 4 000 мАч. Кроме этого, Samsung Galaxy Note9 имеет ОС Android 10 с One UI 2.0.