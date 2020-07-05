Samsung Galaxy Note 20 будет самым дорогим в истории серии Note05.07.2020 18:43
Еще один источник подтвердил высокую стоимость грядущих флагманов корейской компании.
Samsung Galaxy Note 20 будет самым дорогим в истории серии Note, сообщил источник в социальной сети Twitter.
Стоимость устройств повысится в первую очередь из-за новых деталей, включая топовый процессор Snapdragon 865 Plus, который представят во второй половине года.
Кроме этого, в аппаратах будет установлена камера с основным модулем на 108 Мп.
Источник утверждает, что стоимость самого доступного флагмана в линейке составит 1 000 долларов, тогда как самая дорогая версия обойдется в 1 300 долларов.
То есть по сути стоимость Galaxy Note 20 будет сопоставима с ценниками флагманских iPhone.
Названы цены Samsung Galaxy Note20, Note20 Ultra и складного Fold 2
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