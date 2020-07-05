Еще один источник подтвердил высокую стоимость грядущих флагманов корейской компании.

Samsung Galaxy Note 20 будет самым дорогим в истории серии Note, сообщил источник в социальной сети Twitter.

Стоимость устройств повысится в первую очередь из-за новых деталей, включая топовый процессор Snapdragon 865 Plus, который представят во второй половине года.

Кроме этого, в аппаратах будет установлена камера с основным модулем на 108 Мп.

Источник утверждает, что стоимость самого доступного флагмана в линейке составит 1 000 долларов, тогда как самая дорогая версия обойдется в 1 300 долларов.

То есть по сути стоимость Galaxy Note 20 будет сопоставима с ценниками флагманских iPhone.