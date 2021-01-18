Samsung Galaxy M62 получит емкую батарею на 7000 мАч

Корейская компания получила сертификат на новый смартфон SM-M62F/DS, документы были оформлены Федеральной комиссией по связи США.

Предположительно, Samsung зарегистрировала Galaxy M62. По слухам, такое название получит глобальная версия индийского смартфона Galaxy F62.

В Индии Galaxy F62 тоже недавно получил сертификат, и по данным авторитетного портала GSMArena, будущий рекордсмен по автономности будет продаваться с блоком питания на 25 Вт.

В Galaxy M62/F62 будет установлен аккумулятор 7000 мАч и порт USB Type-C, а также смартфон получит стандартный разъем для наушников.

Если верить данным Geekbench, в Galaxy M62/F62 установят процессор Exynos 9825 и 6 ГБ оперативной памяти, работать аппарат будет под управлением Android 11.