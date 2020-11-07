Samsung Galaxy M62 находится в разработке с 256 ГБ встроенной памяти

Еще в сентябре южнокорейский технологический гигант представил Galaxy M51 как самый дорогой телефон серии Galaxy M. Теперь, согласно новому отчету, компания может представить Galaxy M62 с еще более мощными характеристиками и более высокой ценой.

В 2019 году Galaxy M40 был самым дорогим смартфоном серии Galaxy M. В отличие от других более дешевых телефонов этой серии, он имел ЖК-панель с дырочками и чипсет Qualcomm, а точнее Snapdragon 675. Тот же самый телефон даже был выпущен как Galaxy A60 на некоторых рынках.

Затем, в 2020 году, Galaxy M51 стал самым дорогим телефоном серии Galaxy M. В этом телефоне установлена ​​чудовищная батарея емкостью 7000 мАч, самая большая в смартфоне Samsung . Также опять же, это устройство работает на чипе Qualcomm — Snapdragon 730G. Однако он оснащен дисплеем AMOLED по сравнению с ЖК-панелью на Galaxy M40.

При этом так называемый Galaxy M62, скорее всего, дебютирует в следующем году и разделит некоторые характеристики с предстоящими Galaxy A52 и Galaxy A72 . Возможно, он также может быть оснащен чипсетом Qualcomm, дисплеем AMOLED и аккумулятором на 7000 мАч.