Главная » Новости

Samsung Galaxy M55 станет самым тонким телефоном серии M

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Новости о Samsung Galaxy M55 появились еще в прошлом году, когда устройство было замечено на платформе Geekbench. А в этом году M55 уже появился в базах данных BIS authority, FCC и Google Play, что говорит о том, что его выход на рынок не за горами.

Samsung Galaxy M55 станет самым тонким телефоном серии M

Источник информации Мукул Шарма в социальной сети раскрыл некоторые важные детали о Galaxy M55.

Так, выяснилось, что Galaxy M55 будет оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти. Кроме этого, информатор уверяет, что Samsung Galaxy M55 станет самым тонким телефоном серии M.

Ожидается, что Galaxy M55 будет доступен в черном и синем цветовых вариантах. Недавно Шарма впервые показал синюю версию M55 и опубликовал несколько изображений, демонстрирующих его стильный и тонкий дизайн.

Samsung Galaxy M55 станет самым тонким телефоном серии M

Ожидается, что смартфон будет работать на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом One UI 6. Разрешение экрана ожидается на уровне FHD+, на его размеры пока неизвестны.

Сертификация FCC указывает на то, что Galaxy M55 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт. Как и его предшественник M54, устройство, скорее всего, будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мАч.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.