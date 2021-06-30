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Samsung Galaxy M52 с поддержкой 5G получил батарею на 7000 мАч и 64 Мп

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Новый смартфон от южнокорейской компании скоро будет представлен официально, но до его анонса в сети раскрыли новые подробности.

Как стало известно, Samsung Galaxy M52 с поддержкой 5G получил батарею на 7000 мАч и основную камеру с главным модулем Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп.

В базе Geekbench смартфон ранее был замечен с процессором Snapdragon 778G, а теперь еще выяснилось, что его фронтальная камера получила модуль разрешением 32 Мп.

В основной камере помимо 64 Мп датчика будут сенсоры на 12 и 5 Мп. Предварительная стоимость аппарата составит около 400 евро. Его дебют стоит ждать в ближайшее время.

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