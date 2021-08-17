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Samsung Galaxy M52 5G прошел сертификацию BIS Индии

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Ожидается, что в ближайшие дни Samsung выпустит Galaxy M52 5G в качестве преемника Galaxy M51. Немного информации об этом устройстве уже появилось за последние несколько недель. Теперь телефон был замечен в BIS (Бюро индийских стандартов). Следовательно, он может быть запущен в Индии.

Samsung Galaxy M52 5G прошел сертификацию BIS Индии

Предстоящий Samsung Galaxy M52 5G был сертифицирован BIS с номером модели SM-M526B / DS. Разработка прошивки для индийского варианта телефона началась только на прошлой неделе. К сожалению, неизвестно, когда он выйдет в стране.

Согласно предыдущим данным, Galaxy M52 5G будет оснащен Qualcomm Snapdragon SoC 778G. Для тех, кто не знает, еще не анонсированный Galaxy A52s 5G также оснащен тем же набором микросхем.

Кроме того, устройство будет поставляться с 32-мегапиксельной селфи-камерой. Принимая во внимание, что на задней панели он будет включать 64- мегапиксельный основной датчик Samsung ISOCELL GW3 в паре с 12-мегапиксельным сверхшироким блоком и 5-мегапиксельным макроснимком.

Говорят, что в Европе он будет трех цветов: черного, белого и синего. О его цветах для Индии и других рынков нет ни слова. Однако известно, что у него будет меньшая батарея на 5000 мАч по сравнению с огромной батареей на 7000 мАч в его предшественнике.

Источник — Astera.

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