Samsung Galaxy M52 5G и Galaxy F42 5G могут появиться в Индии в сентябре

Ранее на этой неделе, был замечен телефон Samsung с номером модели SM-M526B / DS в базе данных Бюро индийских стандартов (BIS). Ожидается, что этот телефон поступит в Индию как Galaxy M52 5G. По словам информатора Дебаяна Роя, южнокорейская компания объявит об этом в сентябре в Индии. Инспектор также сообщил, что в следующем месяце в Индии появится новый телефон F-серии.

Вариант Samsung Galaxy M52 5G с SM-M526GBR был замечен на сайте тестирования Geekbench. Выяснилось, что устройство оснащено чипом Snapdragon 778G, 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Вариант SM-M526GBR был замечен на китайском сайте сертификации 3C в прошлом месяце. Выяснилось, что в смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4860 мАч. Его типичное значение может составлять 5000 мАч.

Ожидается, что Galaxy M52 5G будет иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру и 64-мегапиксельную (ISOCELL GW3 в качестве основного датчика) + 12-мегапиксельную (сверхширокую) + 5-мегапиксельную (макро) + 5-мегапиксельную (глубину) камеру. Ожидается, что помимо Индии и Китая это устройство поступит на некоторые европейские рынки. Он может появиться в Европе в таких цветах, как белый, черный и синий.

Samsung недавно выпустила Galaxy A52s 5G в Великобритании. Вероятно, Galaxy M52 5G может быть переименованной версией A52s 5G с некоторыми изменениями.

Galaxy F42 5G (номер модели SM-E426B) также недавно был замечен на Geekbench. Он раскрыл такие характеристики, как Dimensity 700, 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Этот телефон уже получил сертификаты Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. Эти данные позволяют предположить, что это может быть переименованный Galaxy A22 5G.

Источник — Astera.