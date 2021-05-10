Samsung Galaxy M51 стал лучшим смартфоном в комплексном тесте аккумуляторов DxOMark

Известный ресурс DxOMark теперь тестирует автономность смартфонов, а все замеры автономности специалисты проводят с помощью точного оборудования.

DxOMark многие знают как лабораторию по тестированию фотоаппаратов и камер смартфонов. Также в DxOMark проверяют качество звучания динамиков смартфонов.

Теперь очередь дошла до тестов на автономную работу. В первом рейтинге есть 17 смартфонов, и лидером по автономности сейчас считается Samsung Galaxy M51 с показателем 88 баллов, но тут стоит учесть что в этом аппарате установлен аккумулятор на 7000 мАч.

Samsung Galaxy S21 Ultra с процессором Snapdragon 888 набрал 70 баллов, а этот же смартфон, но уже с чипом с Exynos 2100 — всего лишь 57 баллов.

Стоит отметить, что высокие показатели оказались и у iPhone 12 Pro Max, у которого установлен аккумулятор на 3687 мАч.