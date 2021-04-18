Компания Samsung на индийском рынке в конце апреля запустит в продажу новый смартфон, который позже появится и за пределами Китая.

Samsung Galaxy M42 с AMOLED-дисплеем и Snapdragon 750G выйдет 28 апреля, а его стоимость стартует от 335 долларов.

У модели за счет процессора будет поддержка работы в сетях пятого поколения, а в качестве ОС установят Android 11 с оболочкой One UI.

Еще известно о дисплее, в котором частота обновления составит 90 Гц. Аккумулятор в смартфоне будет иметь емкость 6 000 мАч, а еще он будет поддерживать быструю зарядку.

В основной камере главный датчик получит разрешение 64 Мп, а во фронтальной камере установят 32-Мп модуль.