Samsung Galaxy M35 выйдет на базе Exynos 1380 с Android 14 и 6 ГБ ОЗУ

Новое среднебюджетное устройство засветилось в базе данных сервиса Google Play Console, что позволило узнать ключевые аппаратные особенности и дизайн смартфона.

Согласно информации из источника, Samsung Galaxy M35 будет построен на базе процессора Exynos 1380, который также используется в модели Galaxy A35.

Устройство получит 6 ГБ оперативной памяти и будет работать на прошивке на базе Android 14. На задней панели смартфона будет расположена тройная камера с аналогией «светофора».

На рендере также видно, что передняя часть устройства будет иметь почти симметричные широкие рамки и экран с отверстием для фронтальной камеры.

По информации от портала GSMArena, предполагается, что Galaxy M35 может получить 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей и основную камеру с разрешением 50 Мп. Другие подробности пока не раскрыты.