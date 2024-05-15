Главная » Новости

Samsung Galaxy M35 выйдет на базе Exynos 1380 с Android 14 и 6 ГБ ОЗУ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Новое среднебюджетное устройство засветилось в базе данных сервиса Google Play Console, что позволило узнать ключевые аппаратные особенности и дизайн смартфона.

Samsung Galaxy M35 выйдет на базе Exynos 1380 с Android 14 и 6 ГБ ОЗУ

Согласно информации из источника, Samsung Galaxy M35 будет построен на базе процессора Exynos 1380, который также используется в модели Galaxy A35.

Устройство получит 6 ГБ оперативной памяти и будет работать на прошивке на базе Android 14. На задней панели смартфона будет расположена тройная камера с аналогией «светофора».

На рендере также видно, что передняя часть устройства будет иметь почти симметричные широкие рамки и экран с отверстием для фронтальной камеры.

По информации от портала GSMArena, предполагается, что Galaxy M35 может получить 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей и основную камеру с разрешением 50 Мп. Другие подробности пока не раскрыты.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.