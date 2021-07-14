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Samsung Galaxy M32 5G обнаружен в списке Geekbench

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Сообщается, что Samsung работает над смартфоном Galaxy M32 5G. Причина в том, что новый телефон Samsung с номером модели SM-M326B появился в базе данных тестового сайта Geekbench. Вполне вероятно, что компания может выпустить его уже в следующем месяце.

Номер модели телефона Galaxy M32 4G, дебютировавшего в начале этого года, — SM-M325F. Следовательно, вполне вероятно, что телефон SM-M326B, который появился сегодня на Geekbench, скорее всего, будет выпущен как Galaxy M32 5G.

Samsung Galaxy M32 5G обнаружен в списке Geekbench

Список Geekbench показывает, что Galaxy M32 5G питается от Dimensity 720. SoC упоминается в списке с номером модели MT6853V/NZA. В листинге также указано, что устройство загружается с ОС Android 11 и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Телефон набрал 497 и 1605 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.

Samsung представила Galaxy A32 5G с чипом Dimensity 720 еще в декабре. Вполне вероятно, что Galaxy M32 5G может быть обновленной версией A32 5G.

Источник — Astera.

Samsung Galaxy M32 5G
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