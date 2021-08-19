В преддверии запуска Galaxy M52 5G и Galaxy F42 5G в Индии в сентябре, компания официально подтвердила выпуск Galaxy M32 5G в стране. Фактически, компания уже раскрыла все ключевые особенности этого телефона на Amazon India.

Согласно рекламной странице на Amazon India, Samsung Galaxy M32 5G будет запущен в Индии 25 августа в 12:00. Судя по изображениям телефона и его характеристикам, это будет не что иное, как переименованный Galaxy M32 5G.

В любом случае, компания подтвердила, что устройство будет иметь 12 диапазонов 5G, 2 года обновлений ОС и систему безопасности Knox, как и недавно выпущенный в стране Galaxy A22 5G.

Что касается технических характеристик, Galaxy M32 5G будет оснащен 6,5-дюймовой ЖК-панелью HD + TFT с выемкой в ​​виде капли. Он будет работать на SoC MediaTek Dimensity 720, однако варианты хранения для Индии пока остаются загадкой.

Кроме того, в телефоне будет установка с четырьмя камерами, состоящая из основного датчика на 48 МП, сверхширокого блока на 8 МП, макросъемки на 5 МП и датчика глубины на 2 МП. Что касается селфи и видеозвонков, он будет использовать 13-мегапиксельную камеру.

Другие функции устройства будут включать боковой датчик отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт MicroSD, порт USB Type-C, аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку 15 Вт и One UI Core 3.1 на базе Android 11.

Источник — Astera.