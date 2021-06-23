Samsung Galaxy M22 получил сертификат Bluetooth

Сообщается, что Samsung работает над телефоном среднего класса Galaxy M22. В прошлом месяце он был замечен на сайте тестирования Geekbench, чтобы показать его процессор, оперативную память и ОС. Недавняя утечка раскрыла некоторые другие его характеристики. Свежая информация показывает, что Galaxy M22 получил сертификацию Bluetooth SIG, что указывает на то, что его запуск может быть близок.

Список Bluetooth SIG показывает только то, что Galaxy M22 с номером модели SM-M225FV_DS поддерживает Bluetooth 5.0. В предыдущих отчетах утверждалось, что это будет обновленная версия телефона Galaxy A22 4G, анонсированного в начале этого месяца на других рынках. Также предполагается, что его внешний вид может быть похож на телефон Galaxy A32.

Ожидается, что Galaxy M22 будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED с разрешением HD +. Устройство, скорее всего, будет оснащено чипсетом MediaTek Helio G80 и 4 ГБ оперативной памяти.

Скорее всего, в нем будет 13-мегапиксельная селфи-камера. На задней панели устройства может быть установлена ​​четырехкамерная система с разрешением 48 мегапикселей + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя + 2 мегапикселя. Устройство может иметь встроенное хранилище объемом до 128 ГБ и работать на ОС Android 11.

В то время как Galaxy A22 имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, M22 может вместить аккумулятор емкостью 6000 мАч. Ожидается, что он поступит в трех цветах: черном, белом и синем.

Ожидается, что Galaxy M22 поступит на такие рынки, как Индия и Европа. В прошлом году Galaxy M21 был анонсирован в Индии по цене 12 999 рупий (~ 175 долларов). Следовательно, M22, вероятно, поступит в страну с аналогичной ценой.

Источник — Astera.