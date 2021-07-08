Samsung Galaxy M22 и Galaxy A12s отмечены несколькими сертификатами

В прошлом Samsung выпустила несколько телефонов с ребрендингом на разных рынках. Эта тенденция, вероятно, сохранится в этом году, поскольку устройство под названием Samsung Galaxy M22 было замечено в различных сертификатах, намекающих, что это может быть переименованный Samsung Galaxy F22. Теперь телефон появился в списках NBTC Таиланда и TKDN Индонезии, приближая нас к запуску. Кроме того, на TKDN появился Galaxy A12s начального уровня.

Смартфон Galaxy M22 прибыл с номером модели SM-M22FV, тогда как Galaxy A12s появился с номером модели SM-A127F/DS. Оба телефона — это устройства с питанием от 4G и поддержкой двух SIM-карт.

Galaxy M22 будет работать на чипсете MediaTek Helio G80 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. В телефоне появился массивный аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

С другой стороны, Samsung Galaxy A12s считается незначительным обновлением по сравнению с оригинальным Galaxy A12. Хотя спецификации еще не доступны, список телефона был замечен на веб-сайте Samsung Phillippines. Кроме того, телефон также получил сертификаты Бюро индийских стандартов.

Если это незначительное обновление по сравнению с предшественником, мы можем ожидать дисплейную панель HD+, бюджетную SoC MediaTek Helio и установку с четырьмя камерами. С таким большим количеством списков за последние несколько дней, все, что нам остается, — это ждать официального объявления от компании.

Источник — Astera.