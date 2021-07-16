Samsung Galaxy M21 2021 Edition указан на целевой странице Amazon India

На прошлой неделе мы узнали характеристики смартфона Samsung Galaxy M21 Prime Edition. Сегодня Amazon раскрыл свои ключевые моменты. Кроме того, подтверждается его прозвище — Samsung Galaxy M21 2021 Edition, и он выйдет на рынки 21 июля в 12 часов дня по индийскому стандартному времени.

Согласно свежему списку Amazon India, в Samsung Galaxy M21 2021 Edition, также известном как Galaxy M21 Prime Edition, будет установлена ​​гигантская батарея емкостью 6000 мАч. Также рекламируется, что в телефоне есть экран FHD + sAMOLED и основная камера на 48 МП.

Кроме того, целевая страница Amazon India раскрывает дизайн смартфона. Galaxy M21 2021 Edition будет иметь дизайн задней части с текстурированной задней панелью. У него будет сканер отпечатков пальцев на задней панели в верхней половине задней части, а остров основной камеры будет разделен на две части.

Подтверждая список с предыдущими утечками, в телефоне будут тройные задние камеры. Он будет оснащен основным датчиком на 48 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и датчиком глубины на 5 МП. Хотя на целевой странице ничего не говорится о его чипсете, у нас есть утечки, раскрывающие процессор Exynos 9611 внутри телефона. Говорят, что он будет иметь вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ для хранения и, как ожидается, поступит в продажу на Amazon Prime Day Sale.

Источник — Astera.