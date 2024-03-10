Samsung Galaxy M15 5G с АКБ на 6000 мАч уже представлен на некоторых рынках

Samsung представила свой новый смартфон Galaxy M15 5G на выбранных рынках, включая Ирак и регионы Леванта. Хотя цены и доступность пока не разглашаются, компания представила все характеристики телефона на своем официальном веб-сайте.

Galaxy M15 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и яркостью экрана 800 нит, обеспечивающей хорошую видимость на улице.

Дизайн устройства схож с предыдущими моделями, с тремя кольцами для камеры на задней панели и слегка закругленными краями для удобного захвата. Доступен в трех цветах: светло-синем, темно-синем и сером.

В отношении производительности Samsung не подтвердила конкретный процессор, но упоминает использование восьмиядерного SoC с тактовой частотой 2,2 ГГц, которая соответствует спецификациям процессора MediaTek Dimensity 6100+.

Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Galaxy M15 5G поставляется с операционной системой Android 14 и обещает получить четыре поколения обновлений Android и пять лет исправлений безопасности.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает долгую автономную работу и поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Смартфон также сохраняет классический разъем для наушников 3,5 мм и оснащен сканером отпечатков пальцев для безопасности.

Фотосъемка осуществляется тройной задней камерой, включающей основную камеру на 50 Мп, сверхширокую камеру на 5 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Для селфи и видеозвонков есть фронтальная камера на 13 Мп.