Samsung Galaxy M01s получает обновление Android 11

Samsung представила Galaxy M01s в Индии в июле 2020 года. Это был один из самых доступных смартфонов компании в прошлом году. Ровно через год после запуска телефон наконец-то начал получать обновление Android 11.

Неудивительно, что обновление Android 11 для Galaxy M01s поставляется как One UI Core 3.1. Согласно SamNext, последнее обновление системы для телефона поставляется с версией прошивки M017FXXU2CUG1.

Новое обновление в настоящее время выпускается партиями в Индии. Пользователи в этом регионе могут зайти в «Настройки»>«Обновление программного обеспечения»>«Загрузить и установить», чтобы проверить, получено ли их устройство.

Даже пользователи из других регионов могут попробовать проверить наличие новой сборки программного обеспечения, следуя вышеупомянутому методу. В любом случае, обновление One UI Core 3.1 на базе Android 11 должно появиться во всех региональных вариантах Galaxy M01 в ближайшие дни.

Недорогой Galaxy M01s не имеет права на обновления для Android трех поколений и не имеет права на получение обновлений безопасности не менее четырех лет. Также неясно, получит ли устройство следующее крупное обновление One UI Core на базе Android 12.

Источник — Astera.