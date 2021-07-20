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Samsung Galaxy M01s получает обновление Android 11

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Samsung представила Galaxy M01s в Индии в июле 2020 года. Это был один из самых доступных смартфонов компании в прошлом году. Ровно через год после запуска телефон наконец-то начал получать обновление Android 11.

Samsung Galaxy M01s получает обновление Android 11

Неудивительно, что обновление Android 11 для Galaxy M01s поставляется как One UI Core 3.1. Согласно SamNext, последнее обновление системы для телефона поставляется с версией прошивки M017FXXU2CUG1.

Новое обновление в настоящее время выпускается партиями в Индии. Пользователи в этом регионе могут зайти в «Настройки»>«Обновление программного обеспечения»>«Загрузить и установить», чтобы проверить, получено ли их устройство.

Даже пользователи из других регионов могут попробовать проверить наличие новой сборки программного обеспечения, следуя вышеупомянутому методу. В любом случае, обновление One UI Core 3.1 на базе Android 11 должно появиться во всех региональных вариантах Galaxy M01 в ближайшие дни.

Недорогой Galaxy M01s не имеет права на обновления для Android трех поколений и не имеет права на получение обновлений безопасности не менее четырех лет. Также неясно, получит ли устройство следующее крупное обновление One UI Core на базе Android 12.

Источник — Astera.

Android 11 Samsung Galaxy M01s
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