Samsung Galaxy M01 тоже получит процессор от Qualcomm

В компании Samsung все чаще стали использовать решения от Qualcomm, вместо собственных процессоров.

Так, недавно процессор Qualcomm получил недорогой смартфон Galaxy A01, а благодаря этому производитель получил больше покупателей, которым понравилось решение.

Еще одним смартфоном с чипом Qualcomm станет Samsung Galaxy M01. Речь идет о процессоре Snapdragon 439, который также используется в Galaxy A01.

В Geekbench была протестирована новинка с 3 ГБ ОЗУ, но вероятно будут предложены и другие конфигурации.