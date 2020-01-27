Samsung Galaxy Fold 2 появится во втором квартале 2020 года

Samsung Galaxy Fold 2 появится во втором квартале 2020 года27.01.2020 22:45
Вторая генерация оригинального складного смартфона Samsung Galaxy Fold появится во втором полугодии, и про этот аппарат уже начинают рассказывать инсайдеры.
Недавно были раскрыты его некоторые характеристики, а теперь на основе ранних патентов созданы рендерные изображения.
Ресурс LetsGoDigital обнаружил патенты и описание раскладного смартфона со стилусом от Samsung, а на их основе и были выполнены рендеры.
Новый Galaxy Fold будет складываться по горизонтальной оси и с ним в комплекте будет поставляться стилус.
В основе смартфона будет процессор Snapdragon 865 и 12 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель в аппарате установят на 512 ГБ, а основную камеру применят на 108 Мп.
В новом раскладном смартфоне дисплей будет диагональю 8-дюймов и его уже будет защищать тонкое стекло.
Напомни, 11 февраля Samsung представит новый раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip.
Просмотры: